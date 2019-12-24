Минск, 24 декабря 2019, 18:20 — REGNUM О своём отношении к российскому президенту Владимиру Путину рассказал его белорусский коллега Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Речь шла о переговорах между Россией и Белоруссией. Белорусский лидер отметил, что российская сторона «вынесла на уровень президентов» вопросы об углублении интеграции.
В связи с этим белорусский президент заявил, что Россия предлагает слишком высокую цену на газ. Он отметил, что может начать искать других поставщиков, причём не скрывает этого от Москвы.
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