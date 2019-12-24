Минск, , 18:20 — REGNUM О своём отношении к российскому президенту Владимиру Путину рассказал его белорусский коллега Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Владимир Путин и Александр Лукашенко President.gov.by

Речь шла о переговорах между Россией и Белоруссией. Белорусский лидер отметил, что российская сторона «вынесла на уровень президентов» вопросы об углублении интеграции.

«Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня!»

В связи с этим белорусский президент заявил, что Россия предлагает слишком высокую цену на газ. Он отметил, что может начать искать других поставщиков, причём не скрывает этого от Москвы.

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