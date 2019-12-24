Симферополь, , 18:05 — REGNUM Внешнеполитические ведомства Польши и Румынии выступили против начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом они заявили 24 декабря на своих страницах в Twitter.

«Тем самым Москва снова подтвердила правильность твёрдой реакции ЕС, в том числе санкций. Польша не признаёт аннексию Крыма», — написано на странице польского МИД в Twitter.

МИД Румынии отметил, что начало эксплуатации железнодорожной части Крымского моста нарушает международное право.

«Румыния подтверждает свою поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности», — указано в сообщении румынского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, большинство участников которого поддержали выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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