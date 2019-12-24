Москва, , 17:56 — REGNUM Стратегия пространственного развития разрабатывалась с учётом территориальной специфики России. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Изначально правительство России предлагало вообще все средства пространственного развития сосредоточить исключительно в крупных городах. И, в общем, обоснование этому тоже есть, потому что все международные эксперты сегодня сходятся во мнении, что основной толчок развития — не в отдельных странах, а в мире в целом, — будут давать именно крупные города. Там сосредоточение высшей школы, науки, наиболее высококвалифицированных кадров. И с учётом того, что производство становится высокотехнологичным, считается — практически общее мнение, — что основными центрами развития будут крупные города», — заявил Путин.

«Всё-таки пришли к выводу, что при наших особенностях, а одной из наших особенностей является огромная территория и относительно этой территории среднее количество население — скажем это аккуратно, — всё же если мы не будем заниматься связями между регионами и территориями России, то мы можем получить очень печальный результат», — указал он.

Именно поэтому речь идёт о 20 агломерациях, между которыми как раз и предусмотрено развитие линий коммуникаций и связи, указал президент.

«Мы так и собираемся это делать. Просто искали золотую середину, что считается наиболее целесообразным, исходя из последних разработок и специфики нашей страны», — отметил Путин.