Минск, 24 декабря 2019, 17:45 — REGNUM Главная опасность для России, исходящая от Украины, — это неонацисты, а не гипотетическое вступление Киева в НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Лукашенко, в ситуации, которая сложилась на Украине, себя плохо проявили «все президенты». Теперешнему украинскому президента Владимиру Зеленскому приходится расхлёбывать то, что было сделано до его прихода к власти.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Россия даже теоретически не могла бы посягать на независимость Белоруссии, поскольку этого бы не допустили геополитические противники Москвы.
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