Минск, , 17:45 — REGNUM Главная опасность для России, исходящая от Украины, — это неонацисты, а не гипотетическое вступление Киева в НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, «нацики».

По словам Лукашенко, в ситуации, которая сложилась на Украине, себя плохо проявили «все президенты». Теперешнему украинскому президента Владимиру Зеленскому приходится расхлёбывать то, что было сделано до его прихода к власти.

Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского». Лукашенко «Не надо обвинять [экс-президентов Украины]или: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Россия даже теоретически не могла бы посягать на независимость Белоруссии, поскольку этого бы не допустили геополитические противники Москвы.

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