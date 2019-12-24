Москва, , 17:43 — REGNUM В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо проработать вопрос дополнительных мер поддержки ветеранов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. И прошу вас, конечно, лично этим заниматься. Вы знаете: эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном, региональном уровне, федеральном — занимается той или иной проблемой лично», — заявил Путин.