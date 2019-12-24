Калининград, , 17:42 — REGNUM

Второй Западный окружной военный суд сегодня, 24 декабря, вынес обвинительные приговоры в отношении двух выходцев из республик Средней Азии, один из которых осуждён по статье «финансирование терроризма», а второй сразу по нескольким тяжким преступлениям — от подстрекательства в деятельности террористической организации, до попытки организации подрывов из мести правоохранительным органам, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Следствием и судом доказано, что в 2016 году 29-летний мужчина, проживавший на территории региона, склонил своего 19-летнего соотечественника к поддержке международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к выезду на территорию Сирии и участию в боевых действиях на стороне террористов, что он и совершил, присоединившись к незаконным вооружённым формированиям в марте 2016 года. По возвращению, в мае 2018 года, оба фигуранта были задержаны следственными органами регионального управления ФСБ.

Уже находясь под стражей, 29-летний вербовщик пытался уговорить одного из подследственных, который находился с ним в одном изоляторе, после освобождения взорвать в парикмахерской двух свидетелей, проходящих по этому делу, и автомобиль сотрудника регионального управления ФСБ. «Реализовать свой умысел мужчине не удалось, поскольку потенциальный соучастник преступления сообщил о его намерении в правоохранительные органы», — отмечает пресс-служба СК по Калининградской области.

Оба фигуранта уголовного дела свою вину не признавали, от дачи показаний отказывались. Один получил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 12 лет, второй будет прибывать в исправительной колонии общего режима шесть лет.