Москва, , 17:40 — REGNUM Политики, парламентарии и чиновники должны ставить интересы граждан России выше идеологических установок и текущих разногласий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущих политической конъюнктуры», — заявил Путин.

Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий, указал он.

«От каждого из вас, парламентариев, люди ждут честного, эффективного представительства их интересов. Принятия продуманных, справедливых законов, нацеленных на позитивный, ощутимые изменения в жизни каждого человека», — отметил президент.