Москва, , 17:39 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) согласен с характеристикой, которую дал президент РФ Владимир Путин послу Польши в нацистской Германии.

«Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши Юзефа Липского, предлагавшего в 1938 году поставить памятник Гитлеру. Полностью поддерживаю. Потомки таких послов сегодня выкорчевывают могилы красноармейцев, прославляют нацистов и занимаются фальсификацией истории», — отметил Слуцкий в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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