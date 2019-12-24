Минск, , 17:38 — REGNUM Объединение Белоруссии с Россией в едином государстве можно обеспечить через выборы президента такого государства, и Александр Лукашенко к этому готов. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, главным интеграционным принципом в белорусско-российских отношениях должно быть равноправие. При этом он отверг воссоединение Белоруссии с Россией сейчас, не исключив, что в будущем народы могут явить такую волю и она может быть реализована.

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«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже: вы вступаете в состав Белоруссии», — поведал Лукашенко.

«Ну что — россияне будут против? Нет. Белорусы тоже», — отметил он.

«А почему вы нас приглашаете в состав России — некоторые, а почему вы не рассматриваете такой вариант?» — задал он вопрос Алексею Венедиктову в финале интервью.

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