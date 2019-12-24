Минск, 24 декабря 2019, 17:28 — REGNUM Россия не платит Белоруссии за пребывание двух российских военных баз на Белоруской территории. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«На территории Белоруссии две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза?» цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Венедиктов ответил: «Тайна государственная. Не знаю».

«Это не тайна. Ноль, — сказал на это Лукашенко. — К примеру, за Байконур только официально вы платите около $200 млн. За то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите».

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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений, сказано в официальном сообщении.

Отметим, что на самом деле в Белоруссии нет ни одной российской военной базы. На территории Белоруссии находятся два российских военных объекта — 43-й узел связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС «Барановичи» («Ганцевичи»), которые военными базами не считаются, на что Москва неоднократно обращала внимание зарубежных комментаторов.

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