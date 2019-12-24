Минск, , 17:28 — REGNUM Россия не платит Белоруссии за пребывание двух российских военных баз на Белоруской территории. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«На территории Белоруссии две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза?» — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Венедиктов ответил: «Тайна государственная. Не знаю».

«Это не тайна. Ноль, — сказал на это Лукашенко. — К примеру, за Байконур только официально вы платите около $200 млн. За то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите».

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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений, сказано в официальном сообщении.

Отметим, что на самом деле в Белоруссии нет ни одной российской военной базы. На территории Белоруссии находятся два российских военных объекта — 43-й узел связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС «Барановичи» («Ганцевичи»), которые военными базами не считаются, на что Москва неоднократно обращала внимание зарубежных комментаторов.

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