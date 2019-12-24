Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга отменил итоги пересчета голосов на одном из участков в муниципалитете «Московская застава». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 декабря кандидаты в депутаты.

Суд рассматривал иск кандидатов от «Яблока» Дмитрия Дехканбаева и Кирилла Касимова и удовлетворил его в полном объеме. Так, муниципальному избиркому пришлось признать действительным результат первого подсчета голосов в ночь с 8 на 9 сентября.

Теперь мандат получат и Касимов, и Дехканбаев вместо единоросса Александра Шатыркина и самовыдвиженца Павла Триполка. «Яблочники» утверждали, что до пересчета оба истца обходили Триполка и Шатыркина почти втрое. После пересчета же ситуация кардинально изменилась в противоположную сторону.

После перестановок в МО «Московская застава» останется только 10 единороссов из 20. Остальные места займут самовыдвиженцы, «яблочники», по одному депутату от ЛДПР и «Справедливой России».

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Напомним, в ходе муниципальных выборов 2019 года в Петербурге множество ИКМО сначала скрывали от кандидатов дату старта кампании и своё местонахождение, отказывались пускать их внутрь, чтобы подать документы, не регистрировали их под надуманными предлогами, устраивали «фейковые» очереди из подставных кандидатов, чтобы не встречаться с реальными, в случае же регистрации «нежелательных» через СПбИК — подавали на них в суд.

После же дня голосования комиссии устраивали многократные пересчёты бюллетеней, из-за чего результаты выборов порой кардинально менялись, чаще всего в пользу тех выдвиженцев, кто так или иначе был связан с «Единой Россией» или действующей властью.

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