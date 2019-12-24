Москва, , 17:23 — REGNUM Результаты деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, о которых на расширенной коллегии Минобороны доложил глава ведомства Сергей Шойгу, действительно впечатляют, заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета Минобороны России Антон Цветков.

«Тут и рост числа военнослужащих по контракту с повышением уровня их боевой подготовки, перевооружение, активное строительство объектов военной инфраструктуры, обеспечение жильем военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи, развитие системы современного военного образования и инновационная работа, совершенствование военно-политической работы в войсках и многое другое», — отметил Цветков.

Он отметил, что все положительные результаты достигаются на фоне оптимизации в ведомстве бюджетных затрат и повышения эффективности в целом, что свидетельствует о высоком профессионализме лично министра и всего руководства Минобороны России.

Напомним, что 24 декабря президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%, а система управления российскими войсками существенно улучшилась. Он также заявил, что в 2020 году увеличат размер военных пенсий.