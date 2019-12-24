Лондон, , 17:22 — REGNUM Британский принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, вернулся в Букингемский дворец из госпиталя на Рождество, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Сообщается, что принц Филипп не выглядел сильно больным — он сам вышел из госпиталя и дошел до своего «Лэнд ровера».

98-летний принц отправился в Букингемский дворец, чтобы принять участие в традиционном рождественском ужине с королевой и другими членами монаршей семьи.

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