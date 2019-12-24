Киев, , 17:19 — REGNUM Вскоре после полноценного открытия на Украине официального рынка земли фермеры сами будут требовать допуска к активу иностранцев, считает министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Об этом министр заявил в интервью «РБК-Украина», опубликованном сегодня, 24 декабря.

«Если мы запускаем земельный рынок осенью, в октябре 2020 года, то, думаю, полгода-год и можно будет дальше двигаться… Сами фермеры, когда поймут как оно все работает и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев», — уверен Милованов.

Но они, подчеркнул министр, сначала должны убедиться, что у них не отберут землю. Чиновник констатировал, что фермеры не доверяют государству — «потому что оно всегда хотело отобрать у украинцев землю».

Также Милованов уверен, что под Верховной радой дерутся не аграрии и не фермеры, пожелания которых власть учла.

«Они были здесь, но сегодня это не аграрии, началось насилие. Аграрии хотели ограничение иностранцев и ограничение концентрации. Демократия это им дала. Президент это четко сказал», — напомнил министр.

ИА REGNUM напоминает, что одной из ключевых правок в закон о продаже земли на Украине будет внесение нормы о том, что решение о продаже земли иностранцам будет приниматься на всенародном референдуме. Такую норму еще до принятия закона в первом чтении предложил президент Зеленский. При этом на Украине в настоящий момент нет закона о референдуме, который мог бы регламентировать подобное мероприятие.