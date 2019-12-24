Москва, , 17:16 — REGNUM Россия направит $4,79 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в Северной Корее. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 24 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, средства в фонд ООН направляются из бюджета Российской Федерации на 2019 год «в качестве единовременного добровольного целевого взноса».

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать Детский фонд ООН и правительство КНДР о принятом решении и совместно с Министерством финансов согласовать порядок перечисления средств.