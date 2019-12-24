Минск, , 17:06 — REGNUM Воссоединение Белоруссии с Россией в едином государстве возможно, но не при власти Александра Лукашенко. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукашенко, он против воссоединения Белоруссии и России в едином государстве. Он предпочитает быть руководителем отдельной постсоветской республики, чем занимать должность в руководстве РФ.

«Я никогда, спустя 25 лет свей президентской жизни — всё, хватит, я наелся. Я не царь, я пахарь. Не на галерах, но пахарь. Мне хватило, чтобы ради того, что мне где-то в России дадут должность (дадут!) должность в парламенте. Слушайте: какая дикость! Какая глупость! Этого никогда не будет и быть не может — даже если меня осудят и в наручниках туда посадят», — поведал Лукашенко.

Он подчеркнул: «Этого не будет! По многим причинам — начиная от личностных качеств моих, и заканчивая политикой моей, мне то, что вы делаете, неприемлемо. По многим позициям».

«Наевшись за 25 лет, чтобы ещё посидеть где-то там в Москве или на обочине в Подмосковье 2−3 года добавить к 25 — стоит ли это? Это моя личная позиция. Но есть ещё государственная: первое независимое государство в истории», — продолжил Лукашенко.

«Я его построил вместе со своими коллегами», — добавил он.

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«Как, создав своё дитя, я его могу похоронить? А вот выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов — мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может мы, наши дети в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — ну и хорошо, если это примут наши народы. Только люди, только народ, только он — и наш, и россияне — могут решить эту проблему. Я буду исходить железно из этого», — сказал Лукашенко.

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Несмотря на вышесказанное, тем не менее нынешний лидер Белоруссии сообщил, что не боится выборов президента единого государства.

Лукашенко занимает президентское кресло в Белоруссии бессменно с 1994 года — тогда состоялись первые президентские выборы в постсоветской республике. Лукашенко намерен участвовать в президентской кампании 2020 года.