Минск, , 17:10 — REGNUM Белоруссия никогда не настаивала, чтобы Россия платила за свои военные базы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Говоря о российских военных базах в Белоруссии, Лукашенко сказал:

«За время после распада СССР сколько вы заплатили — ноль. Почему вы нам не заплатили? Да потому что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян — это святое».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Белоруссия находится в «котле», в котором не хотелось бы «свариться».

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