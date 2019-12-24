Минск, 24 декабря 2019, 17:10 — REGNUM Белоруссия никогда не настаивала, чтобы Россия платила за свои военные базы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Говоря о российских военных базах в Белоруссии, Лукашенко сказал:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Белоруссия находится в «котле», в котором не хотелось бы «свариться».
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