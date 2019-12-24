Гонконг, Китай, , 16:55 — REGNUM Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих в центре города накануне католического Рождества, 24 декабря передает агентство Reuters.

Тысячи участников протеста, многие из которых были одеты в карнавальные костюмы, вступали в стычки с полицией вблизи торговых центров и на набережной туристического района Коулун.

Крупное столкновение произошло в одном из торговых центров Коулуна. Протестующие забросали полицейских зонтиками и другими предметами, после чего начались жесткие задержания.

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