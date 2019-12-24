Минск, 24 декабря 2019, 16:52 — REGNUM Белоруссия находится на пересечении разных геополитических интересов, и ей проходится действовать очень аккуратно, заявил 24 декабря белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По словам белорусского лидера, стране приходится нелегко, потому что Белоруссия — не огромная держава и при этом она находится «в центре котла».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что не останется в стороне и поможет России, если против неё будет идти агрессия со стороны НАТО.
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