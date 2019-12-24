Минск, , 16:48 — REGNUM «Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия», — сказано в опубликованном 24 декабря пресс-службой президента Белоруссии поздравлении Александра Лукашенко с Рождеством Христовым.

Белорусский лидер пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. В тексте поздравления не упомянута необходимость укрепления суверенитета и независимости.

«Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием», — сказано в поздравлении Лукашенко.

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Напомним, около 85% верующих в Белоруссии считают себя православными. К католикам себя относит примерно каждый десятый верующий — это вторая по численности конфессия в постсоветской республике.

Третью позицию занимают различные религиозные объединения протестантского толка — вместе с католиками они отмечают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Отметим, ранее Александр Лукашенко идентифицировал себя как «православный атеист».

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