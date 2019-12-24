Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM С идеей утвердить в Ростовской области звание «Заслуженный коррупционер» выступил депутат регионального законодательного собрания Евгений Федяев (ЛДПР). Своё предложение народный избранник в письменном виде направил донскому губернатору Василию Голуеву.

Ростовский депутат указал на то, что с начала 2019 года более 200 донских чиновников попали под следствие по «коррупционным» статьям. Всё больше врачей, полицейских, чиновников ставят получение личной финансовой выгоды выше интересов простых граждан.

«И таких людей в Ростовской области стало настолько много, что порой кажется, будто они соревнуются между собой, кто причинит больший ущерб и понесет меньшее наказание», — отметил в письме Федяев.