Минск, 24 декабря 2019, 16:40 — REGNUM В случае агрессии Запада в отношении России Белоруссия не останется в стороне, заявил 24 декабря белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Комментируя минувшую встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, глава Белоруссии отметил, что Минск — это форпост России.
Напомним, Лукашенко дал большое интервью «Эху Москвы», в котором затронул целый пласт геополитических вопросов. Беседа с главредом радиостанции Алексеем Венедиктовым длилась два часа.
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