Минск, , 16:40 — REGNUM В случае агрессии Запада в отношении России Белоруссия не останется в стороне, заявил 24 декабря белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Комментируя минувшую встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, глава Белоруссии отметил, что Минск — это форпост России.

«Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем» . Лукашенко «И задал президенту вопрос:

Напомним, Лукашенко дал большое интервью «Эху Москвы», в котором затронул целый пласт геополитических вопросов. Беседа с главредом радиостанции Алексеем Венедиктовым длилась два часа.

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