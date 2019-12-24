Рига, , 16:34 — REGNUM Единственный государственный канал ТВ вещания Латвии на русском языке LTV7 пытается завоевать аудиторию в интернете. Об этом сообщила главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова порталу Mixnews.lv.

По ее словам, за последний год выросли просмотры контента канала в соцсети Facebook. Речь идёт, как о фрагментах, прямых эфирах, так и о программах целиком, и даже о новостях.

Сафронова отметила, что некоторые из новостей набирают по 300 000 просмотров, а это большие для Латвии цифры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш заявил, что государству необходимо перестать финансировать создание контента общественных СМИ на русском языке.