Москва, , 16:30 — REGNUM Штраф 100 тыс. рублей назначен Самариддину Раджабову — участнику акции 27 июля в российской столице на судебном заседании Мещанского суда Москвы 24 декабря.

Таким образом, реальный срок, который просила прокуратура, он не получил. Участнику акции протеста зачли срок, который он провёл в СИЗО. Раджабов освобождён из-под стражи в зале суда.

Напомним, прокуратура запросила для Раджабова три с половиной года колонии общего режима за нападение на сотрудников полиции. Во время событий в Москве 27 июля 2019 г. он бросил в полицейских пластиковую бутылку с водой.

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