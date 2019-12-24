Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Бюджет Свердловской области должен вырасти до 300 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своей статье «Основа успеха», которую опубликовала «Областная газета».

Отметим, на 2020 год доходы бюджета запланированы в размере 260,6 млрд рублей. Расходы должны составить 286,9 млрд. Как отмечает Куйвашев, Свердловская область сейчас твёрдо стоит на ногах и имеет для преобразований прочную базу.

«Сейчас мы вплотную подошли к областному бюджету в 300 миллиардов рублей. Моя цель — преодолеть и этот рубеж. Это создаст прочную базу: для того, чтобы еще активнее строить новые школы, больницы, дома культуры, газифицировать сельские территории, ремонтировать дороги, вести благоустройство территорий, улучшать экологию», — отмечает Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что в рамках реализуемой программы «Пятилетка развития» средняя продолжительность жизни в регионе возросла до 73,1 года. 99,2% свердловчан обеспечены скорой и первичной медицинской помощью. Создана новая детская поликлиника в городе Верхняя Пышма, построены путепровод в Верхнем Дуброво, а также цех по производству сухого молока в Байкалово. К открытию готовится дом культуры посёлка Пелым.

В связи с тем, что «Пятилетка развития» носит народный характер, в начале 2020 года во всех муниципалитетах региона пройдут обсуждения её новаций. Также они состоятся на уровне управленческих округов, а затем — на областном. Глава области уверен: мнение уральцев при формировании приоритетов развития региона нужно обязательно учесть.