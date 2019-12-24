Москва, , 16:13 — REGNUM Заявления Александра Лукашенко свидетельствуют о том, что он ставит знак равенства между своей личной властью и суверенитетом Белоруссии, а также о том, что Лукашенко добивается одобрения Москвой своего выдвижения на очередной президентский срок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 декабря, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что вопрос об объединении Белоруссии и России должны решать народы двух стран, что при решении вопроса об интеграции двух стран должно быть равноправие и что лично он не боится выборов общего президента будущего совместного государства.

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«Во всех этих его заявлениях, во-первых, обращает на себя внимание то, как Лукашенко уравнивает себя и Белоруссию, собственную личную власть и суверенитет Белоруссии: останется он президентом — будет у Белоруссии суверенитет, уйдет — и не будет суверенитета.

Во-вторых, эти заявления — посыл Москве: Лукашенко говорит, что готов исполнять дорожные карты об интеграции только при условии, что Москва поддержит его выдвижение на очередной, шестой президентский срок. Сейчас такой поддержки нет. И если ее не появится, Лукашенко, как он дает понять, не будет ничего исполнять.

Но проблема заключается в том, что даже если Москва поддержит это его выдвижение, Лукашенко все равно ничего не будет исполнять. Мы все это проходили уже не один раз. И закончиться все это может появлением у границ России недружественного ей государства», — отметил Дмитрий Болкунец.