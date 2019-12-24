Минск, , 16:07 — REGNUM «Мы сегодня выступаем форпостом России», — заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Александр Лукашенко.

«Потерять Белоруссию — это хуже, чем потерять кусок где-то России», — уверен руководитель постсоветской республики.

Он прокомментировал тезисы русофобов в Белоруссии о якобы исходящей от России угрозе, отметив, что теоретически российский суверенитет тоже может испытывать угрозы. Лукашенко считает, что сейчас Россия не заинтересована в аннексии Белоруссии.

Правительство РФ стремится увязать «дорожные карты» с будущим «единым государством», отметил Лукашенко — с единым парламентом и другими политическими надстройками. Однако, по его словам, речь идёт о Союзном государстве, а не о включении Белоруссии в состав России.

Сейчас, отметил Лукашенко, Москва и Минск сохраняют разногласия по вопросам экономической интеграции и есть риск ухода Белоруссии от России. Он указал на нежелание Москвы дотировать официальный Минск по ценам на нефть и газ: «Каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки, повышая цены».

Лукашенко сообщил, что не чувствует, что Россия желает включить в свой состав Белоруссию. Если Россия «попробует нарушить наш суверенитет», то Россия будет втянута в войну, потому что страны Запада сочтут такое развитие ситуации угрозой для себя. В то же время у Запада есть возможность «наклонить Белоруссию», считает Лукашенко.

«России что, ещё одна головная боль нужна? Нет. Россия будет действовать аккуратно, осторожно и угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет это вынести», — рассказал Лукашенко.

Он уточнил: «Пока я у власти, это единственная угроза».

«Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией — мы же в сторону не отойдём», — добавил Лукашенко.

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