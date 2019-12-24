Минск, , 16:02 — REGNUM Вступление Украины в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе. Об этом 24 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы».

«Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России», — сказал белорусский лидер. По его словам, более серьезную угрозу для Москвы представляют радикальные националисты на Украине.

Лукашенко считает, что если эти радикальные группы придут к власти в Киеве, то это окажется более серьезной угрозой для Москвы, чем вступление Украины в НАТО.

Напомним, 24 декабря Александр Лукашенко заявил, что Россия «прессует» Белоруссия в вопросе интеграции. Белорусский лидер добавил, что если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, то она будет втянута в войну, потому что НАТО расценит этот шаг за угрозу. «И в чем-то они правы», — добавил Лукашенко. По его мнению, баланс сил со странами Запада обеспечивает суверенитет Белоруссии.

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