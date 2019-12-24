Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Соединенные Штаты, в случае одобрения Конгресса, вновь откроют для Пакистана программу подготовки военнослужащих, об этом 24 декабря сообщает Geo TV.

«Одобряем возобновление программы Международной военной подготовки для Пакистана, в случае одобрения этого Конгрессом», — говорится в заявлении администрации президента США.

Данное решение сигнализирует о постепенном потеплении в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом. В 2017 году президент США Дональд Трамп заморозил указанную программу.

В июле 2019 года премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил Соединенные Штаты, где провел переговоры с Трампом. Глава белого дома выразил благодарность главе пакистанского правительства за помощь в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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