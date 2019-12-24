Москва, , 15:56 — REGNUM Принятая Европарламентом резолюцию, которая приравнивает гитлеровскую Германию и СССР, — не что иное, как полный бред. Об этом сегодня, 24 декабря, на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сказал глава государства.

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Российский лидер также добавил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны. И принятая Европарламентом резолюция — как раз один из примеров этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия намерена отвечать на попытки искажения истории и фактов о Великой Отечественной войне.

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