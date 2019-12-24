Киев, , 15:59 — REGNUM Украинская сторона исключила из списка на обмен пленными трёх бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», сообщил 24 декабря адвокат задержанных Валентин Рыбин на своей странице в социальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, речь идёт об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые в данный момент пребывают в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона самостоятельно исключила из списка на обмен сторонников ДНР.

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