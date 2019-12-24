Минск, , 15:58 — REGNUM Обсуждение дорожной карты, предусматривающей создание наднациональных органов, включая единый эмиссионный центр, исключено из переговоров РФ и Белоруссии об углублении интеграции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко пояснил, что речь идёт о так называемой 31-й дорожной карте. Она включает план строительства наднациональных органов, возможный выбор парламента и президента.

«Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать», — заявил белорусский лидер.

Разговор на эту тему исключили ещё в ходе переговоров в Сочи, однако её «все подсовывают», особенно через российское правительство. Так, глава правительства РФ Дмитрий Медведев не знаком с высказываниями Путина, добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил также, что Россия виновата в потере времени на принятие Конституции Союзного государства. Теперь нельзя следовать предложениям российской стороны, так как это обернётся серьёзной вспышкой недовольства в обеих странах, считает он.

Читайте также: Лукашенко: с Конституцией Союзного государства опоздали из-за РФ