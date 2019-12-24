Донецк, , 15:48 — REGNUM Украинская сторона в одностороннем порядке исключила из списка на обмен сторонников ДНР. Об этом заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.

Она отметила, что Киев вновь нарушает договорённости, достигнутые во время недавней видеоконференции Трёхсторонней контактной группы. Это наводит на мысль о сознательной попытке срыва процедуры обмена пленными, считает Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Украина хочет обменять своих граждан на других граждан Украины — работников спецподразделения «Беркут», которые противодействовали госперевороту 2014 года, и с тех пор шесть лет без приговора суда находятся в СИЗО.

Читайте также: При чём тут война? Киев хочет обменять экс-беркутовцев на пленных карателей