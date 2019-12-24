Минск, , 15:44 — REGNUM Все договорённости и планы по интеграции России и Белоруссии пообещал реализовать белорусский лидер Александр Лукашенко в случае его переизбрания на пост президента в 2020 году. Об этом он заявил 24 декабря в интервью «Эхо Москвы».

«Я скажу искренне, если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы — это дорожная карта», — заявил Лукашенко.

По его словам, переговоры по интеграции проходят долго потому, что в период обсуждения условий многое было не исполнено. «Времени прошло много, и многое не исполнено», — сказал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией ответственность несет российская сторона.

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