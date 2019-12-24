Москва, , 15:44 — REGNUM Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, «мы всегда догоняли». Так, сказал он, атомную бомбу создали в США, «средств доставки у нас не было, первые межконтинентальные ракеты появились тоже не у нас».

«Советский Союз только догонял. Сегодня сложилась уникальная ситуация — догоняют нас! Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а континентальной дальности — тем более!» — сказал Путин на коллегии Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на коллегии российского оборонного ведомства заявил, что вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности.

Отметим, в 2019 году на перевооружение российской армии и флота было направлено более 1,5 трлн рублей, из них более 70% предназначено для закупки нового вооружения техники. По словам главы государства, доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

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