Милан, Италия, , 15:43 — REGNUM Власти Италии своим проектом бюджета на 2020 год «подарили» гражданам страны новые налоги, заявил во вторник, 24 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

По его оценке, речь идет о дополнительной налоговой нагрузке в 7 млрд евро в год.

Как сообщалось ранее, проект бюджета страны, предполагающий продление моратория на повышение НДС, но вместе с тем вводящий целый ряд новых налогов, был принят за основу 23 декабря, а в целом — уже в ночь с 23 на 24 декабря, менее чем за сутки до рождественского сочельника.

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