24 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Основу нестратегической системы противоракетной обороны России составят зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь» с добавлением комплексов ПВО малой дальности, например – ЗРПК «Панцирь». Кроме того, в НПРО войдут и системы оружия на новых физических принципах – боевые лазерные комплексы «Пересвет».

Владимир Васильев, , 18:01 — REGNUM В обозримом будущем в России будет создана так называемая нестратегическая система противоракетной обороны (НПРО): общая концепция нестратегической системы противоракетной обороны разработана, данный документ рассмотрен руководством МО РФ и утверждён.

ЗРС-350 «Витязь» Vitaly V. Kuzmin

Ещё в годы СССР был создан комплекс стратегической противоракетной обороны, который защищает от возможного нападения Москву и Центральный промышленный район. Основная задача стратегической системы ПРО — это защита от межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок в случае ядерной войны. Кроме того, на вооружении ВС РФ стоят зенитные комплексы, способные решать некоторые задачи противоракетной обороны и поражать ракеты различных классов.

Радар ПРО Москвы Mil.ru

Основная задача нестратегической системы противоракетной обороны будет состоять в обнаружении и поражении баллистических ракет малой и средней дальности, тактических и оперативно-тактических ракет, крылатых ракет, а также гиперзвуковых летательных аппаратов ударного назначения.

Нестратегическая система ПРО предназначена для защиты стратегически важных военных объектов, промышленных предприятий, городов, важных элементов транспортной инфраструктуры, социально-значимых объектов и городов. В некотором смысле НПРО является аналогом стратегической системы ПРО, а также дополнением к ней.

Инфраструктура стратегической системы противоракетной обороны основана на капитальных сооружениях: строениях, бункерах, пусковых установках противоракет в подземных шахтах. А комплексы, которые войдут в состав нестратегической системы ПРО будут мобильными, в частности на грузовых автомобилях, чтобы их можно было оперативно перемещать по всей стране. В случае угрозы их можно будет за короткое время развернуть возле важных объектов в разных регионах России.

В идеале НПРО, конечно же, должна обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов. Однако надо понимать, что это практически невыполнимая задача из-за очень высокой стоимости и огромного размера российской территории.

Реальным представляется создание отдельных защищённых зон, где будет обеспечиваться прикрытие особо важных объектов, к которым, кроме столицы, относятся ряд других крупнейших городов, промышленных и транспортных центров, элементов инфраструктуры, а также позиционные районы стратегических ядерных сил.

Пуск противоракеты Mil.ru

В связи с проектом создания нестратегической системы противоракетной обороны очень важным шагом является получение Министерством обороны России первого комплекта зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь». Церемония передачи техники от концерна «Алмаз-Антей» прошла 22 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Данный ЗРК настолько важен для интегрированной системы ПВО и ПРО, что на совещании по военной тематике в мае 2019 года результатами его испытаний лично интересовался верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что комплекс «обладает повышенной огневой мощью, а также увеличенным запасом ракет, что крайне важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения».

ЗРС С-350 является системой объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом. Комплекс оснащается ракетами двух типов. Ракета 9М96 способна поражать любые аэродинамические и баллистические объекты на дальности до 120 километров при скорости целей до 4,8 километра в секунду. Это соответствует характеристикам тактических и оперативно-тактических ракет.

Вторая ракета — 9М100 — предназначена для поражения целей на дальности до 15 километров. Речь идёт в основном о низколетящих объектах: крылатых ракетах, беспилотных летательных аппаратах, барражирующих боевых блоках, движущихся со скоростью до тысячи метров в секунду.

С-350 «Витязь» — это высокомобильный комплекс, все его средства размещены на автомобильном шасси. На одной пусковой установке размещается 12 транспортно-пусковых контейнеров для ракет 9М96. Для сравнения, у комплексов С-300 и С-400 по четыре ракеты на одной установке.

На части пусковых установок дивизиона С-350 можно разместить ракеты 9М100. Данные ракеты очень компактны, они могут загружаться в пусковые установки ЗРК пакетами по четыре транспортно-пусковых контейнера вместо одного для ракеты 9М96. Это позволяет разместить на пусковой установке «Витязя» до 48 ракет 9М100. Использование на части пусковых установок ракет 9М100 позволит ещё больше увеличить плотность ПВО и ПРО на последних рубежах обороны.

Подобная плотность огня в сочетании с использованием средств ПВО малой дальности, например зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», серьёзно осложнит задачу взлома последних рубежей обороны для любого противника.

ЗРС-350 «Витязь» Vitaly V. Kuzmin

Следующим шагом к созданию нестратегической системы противоракетной обороны станет постановка на вооружение ВС РФ системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Начало серийного выпуска «Прометея» запланировано на вторую половину 2020 года.

Комплекс С-500 может поражать межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты средней дальности на конечном или среднем участке траектории полета, крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, обычные и высотные беспилотники, а также гиперзвуковые цели, движущиеся со скоростью более шести тысяч километров в час.

Дальность поражения этой зенитно-ракетной системы достигает 600 километров, а высота поражения целей — до 100 километров. С-500 может применяться даже по космическим спутникам на низкой орбите.

В открытой печати уже было озвучено мнение, что основу производственной программы для войск ПВО и ПРО в первую очередь составят зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь».

Не стоит забывать и о российском оружии на новых физических принципах. 17 декабря 2019 года начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в России, сообщил, что «с начала декабря осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий».

Исходя из информации в отрытом доступе, первоочередной задачей «Пересвета» является обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны. Боевой лазерный комплекс способен поражать малогабаритные БПЛА, оптические средства разведки, наблюдения и целеуказания.

Часть экспертов считает, что такое оружие может наносить серьёзные повреждения обшивке летальных аппаратов, в том числе ракетам и боеголовкам, и выжигать электронную аппаратуру противника. Главное преимущество лазера заключается в невозможности перехвата выстрела и мгновенном поражении цели.

Таким образом, основу нестратегической системы противоракетной обороны России составят зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь» с добавлением комплексов ПВО малой дальности, например — ЗРПК «Панцирь».

Кроме того, в НПРО войдут и системы оружия на новых физических принципах — боевые лазерные комплексы «Пересвет». Безусловно, данная система будет активно использовать средства радиоэлектронной борьбы, имеющиеся в распоряжении Вооружённых сил РФ.

Уникальные характеристики этих боевых систем позволят установить мощный щит ПВО и ПРО над отдельными районами, крупными городами, промышленными предприятиями и важными стратегическими объектами России.