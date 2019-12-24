Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ в Москве 24 декабря подводит итоги деятельности Вооружённых сил РФ за 2019 год. Основные задачи по военному строительству и главные направления деятельности военного ведомства на предстоящий год определил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

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Вооруженные силы России. Иван Шилов © ИА REGNUM