Путин сообщил о разработках наземной версии ракеты «Циркон»
В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Также, по словам главы государства, по пану продвигаются и работу по другим системам, в частности, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и по крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».
Путин заявил о высокой боеготовности российской армии
Вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи, гарантировать мир и безопасность России, — подчеркнул глава государства.— И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски».
Путин потребовал следить за возможным развертыванием американских РСМД
Владимир Путин потребовал вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира и заявил, что в 2019 году Соединенные Штаты фактически разрушили договор по ликвидации РСМД.
Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений
Россия на сегодняшний день занимает первое место по уровню развития вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — сказал Путин.
Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин
«Некоторые с гордостью докладывают «такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам». Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать», — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что в этом вопросе Россию ничья не устраивает.
«Это не игра в шахматы», — заявил Путин.
«Теперь догоняют нас!» — Путин о современном российском оружии
Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что учения 2019 года продемонстрировали возросшие возможности российских ядерных сил.
По словам главы государства, роботы и беспилотные летательные аппараты в несколько раз повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин.