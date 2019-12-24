24 Декабря
 
16:01

Путин сообщил о разработках наземной версии ракеты «Циркон»

В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Также, по словам главы государства, по пану продвигаются и работу по другим системам, в частности, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и по крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».

15:59

Путин заявил о высокой боеготовности российской армии

Вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи, гарантировать мир и безопасность России, подчеркнул глава государства.— И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски».

15:50

Путин потребовал следить за возможным развертыванием американских РСМД

Владимир Путин потребовал вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира и заявил, что в 2019 году Соединенные Штаты фактически разрушили договор по ликвидации РСМД.

15:47

Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений

Россия на сегодняшний день занимает первое место по уровню развития вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — сказал Путин.

15:44

Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин

«Некоторые с гордостью докладывают «такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам». Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать», — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что в этом вопросе Россию ничья не устраивает.

«Это не игра в шахматы», — заявил Путин.

15:44

«Теперь догоняют нас!» — Путин о современном российском оружии

Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.

15:42

Глава государства отметил, что учения 2019 года продемонстрировали возросшие возможности российских ядерных сил.

15:41

По словам главы государства, роботы и беспилотные летательные аппараты в несколько раз повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.

15:40

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин.