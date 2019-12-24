Москва, , 15:45 — REGNUM Вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы двух стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко добавил, что не боится выборов общего президента будущего совместного государства. Также он подчеркнул, что при решении вопроса об интеграции двух стран должно быть равноправие.

«В Белоруссии и России выросло новое поколение. Время ушло, упущено безвозвратно. Люди новые. Поэтому сегодня нельзя решать так вопрос, как вы предлагаете: президент будет этот, парламент этот, сверху сейчас всё построим. Иначе завтра получим такую вспышку не только в Белоруссии, но и в России», — подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия ответственна за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией.

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