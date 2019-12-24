Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По другому сказать нельзя», — сказал глава государства.

Таким образом российский лидер прокомментировал запись польского посла в Германии 40-х годов в его дневнике. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях, уточнил он.

«И, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — добавил Путин.

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Напомним, в настоящее время власти Польши стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны и активно продвигают тезис о том, что Польша стала её главной жертвой, оказавшись под ударом «нацистской Германии и коммунистической России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин прокомментировал попытки приравнивания СССР к фашистской Германии в Евросоюзе.

«Люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени, узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран поделили Чехословакию, — посоветовал Путин. — Как повела тогда себя Польша? Сделала всё, чтобы поучаствовать в разделе».

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