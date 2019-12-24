Киев, 24 декабря 2019, 15:32 — REGNUM Примерно через полгода после запуска рынка земли, её смогут покупать иностранцы, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 24 декабря в интервью РБК-Украина.
Министр отметил, что в украинском обществе царит недоверие к закону о рынке земли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что во многих странах, в частности в США, запрещена продажа земли нерезидентам. В случае распродажи земли на Украине, её новые собственники будут выращивать то, что выгодно им, а не то, что нужно населению Украины, считает эксперт.
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