Киев, , 15:32 — REGNUM Примерно через полгода после запуска рынка земли, её смогут покупать иностранцы, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 24 декабря в интервью РБК-Украина.

«Если мы запускаем земельный рынок осенью, в октябре 2020 года, то, думаю, полгода — год и можно будет дальше двигаться. Сами фермеры, когда поймут, как всё работает, и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев», — рассказал он.

Министр отметил, что в украинском обществе царит недоверие к закону о рынке земли.

«Общество говорит: давайте сделаем этап, без иностранцев, без большой концентрации угодий, с финансовой поддержкой маленьких и средних фермеров, посмотрим, как оно работает, и, если работает хорошо, то давайте двигаться вперед к более либерализованному рынку», — заявил Милованов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что во многих странах, в частности в США, запрещена продажа земли нерезидентам. В случае распродажи земли на Украине, её новые собственники будут выращивать то, что выгодно им, а не то, что нужно населению Украины, считает эксперт.

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