Кигали, , 15:32 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме заявил, что его правительство будет продолжать «неустанно работать для обеспечения безопасности страны». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Выступая во время 17-ой конференции национального диалога «Умушикирано», президент Кагаме заявил, что каждый гражданин имеет право на безопасную среду.

«Все руандийцы заслуживают того, чтобы жить в безопасной и надежной стране, это основа всего; это то, что вселяет уверенность в тех, кто приезжает в страну. Среди проблем, с которыми нам приходится сталкиваться как стране, безопасность является главным приоритетом», — сказал Кагаме.

По информации издания, в ходе недавних перестановок в Кабинете министров Руанды президент Кагаме восстановил ранее ликвидированное министерство внутренней безопасности и назначил его главой генерала Патрика Ньянвумбу.

Напомним, что в недавнее время округ Мусанзе на севере страны подвергся серии нападений повстанческой группировки ДСОР, действующей из соседней Демократической Республики Конго.

Президент Кагаме также заявил, что нападения в последние два года оказали негативное влияние на страну, особенно на туристический сектор.

Согласно глобальному индексу миролюбия от 2019 года, Руанда занимает 79 место в мире по безопасности.