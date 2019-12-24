Минск, , 15:25 — REGNUM Россия должна дотировать Белоруссию потому, что Чернобыльскую АЭС взрывала не Белоруссия, а Россия является правопреемницей СССР. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил Александр Лукашенко.

«Потерять Белоруссию — это хуже, чем потерять кусок где-то России», — рассказал Лукашенко.

По его мнению, «Россия никогда будет воевать с Белоруссией», потому что «нет ситуации революционной» в Белоруссии — в отличие от Украины, которая «в некоторой степени подставилась».

«Россия не хочет и боится потерять Белоруссию», — уверен белорусский лидер.

При этом он отметил, что Белоруссия может отвернуться от России, пояснив, почему: «Если вы будете нас прессовать постоянно — начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее, и каждый год под Новый год мы будем этим заниматься».