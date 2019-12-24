Нур-Султан, , 15:23 — REGNUM Просьбу об освобождении бывшего заместителя энергетики Казахстана Анатолия Шкарупы из следственного изолятора отклонила апелляционная коллегия Карагандинского областного суда, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

Адвокат бывшего замминистра подавал апелляцию с просьбой об освобождении и переводе дела в Нур-Султан, так как именно из республиканского бюджета были выделены средства, в хищении которых подозревается Шкарупа.

В областном суде на все просьбы ответили отказом. В суде также уточнили, что уголовное дело в отношении подозреваемого поступило в суд 6 ноября 2019 года.

Напомним, Анатолий Шкарупа подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на установку счетчиков тепла в домах жителей Сарани. Приборы учета были смонтированы, но не подключены к тепловым сетям, так как в городе отсутствует центральная котельная.

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