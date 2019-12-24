Москва, , 15:21 — REGNUM Урегулирование ситуации в Ливии и на Украине обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы 24 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Инициативу к разговору проявила европейская сторона. Отмечается, что вопросы урегулирования вооружённых гражданских конфликтов в Ливии и на Украине находились в фокусе внимания собеседников.

Ситуацию в Ливии Лавров обсудил в этот же день с главой МИД Египта Самехом Шукри. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, испанец Жозеп Боррель стал верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря.