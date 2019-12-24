Багдад, , 15:22 — REGNUM Делегация Европейского союза (ЕС) призвала власти Ирака положить конец насилию против манифестантов, об этом 24 декабря сообщает Kurdistan24.

Заявление представителей ЕС было сделано во время пресс-конференции по итогам встречи с министром внутренних дел Ирака Ясином аль-Ясири.

Также дипломаты призвали Багдад отреагировать на информацию о похищении и убийстве протестующих.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года, за этот период в столкновениях с полицией погибли свыше 500 человек, тысячи получили ранения. Демонстранты недовольны высоким уровнем коррупции в правительстве страны.

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