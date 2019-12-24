Москва, , 15:18 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи, сообщается на сайте Кремля.

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Первая и самая главная — в конце 2020 года уровень оснащения амии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Вторая — провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по совершенствованию Вооружённых сил РФ.

Третья — из-за выхода США из ДРСМД вести мониторинг возможного развёртывания американских ракет такого класса в разных частях мира. Четвёртая — вырабатывать новые методы подготовки военнослужащих и незамедлительно внедрять их в программы боевой учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, российское оружие должно превосходить мировые аналоги и быть лучшим в мире, если РФ не хочет проигрывать, считает президент РФ Владимир Путин.

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