Москва, , 15:17 — REGNUM Россия может передать Таджикистана зенитную ракетную систему С-300 через два года после подготовки специалистов, заявил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Данная система может быть передана через два года Вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов», — сказал Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

По словам министра, Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам оставались главными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооружённых сил России за 2019 год.

Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.

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