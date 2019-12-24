Грозный, , 15:17 — REGNUM В ситуации с отстранением от соревнований различного уровня российских спортсменов виноваты США. Для решения проблемы и прекращения преследования Всемирным антидопинговым агентством необходимы совместные усилия спортсменов всего мира. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря в Грозном.

«Вина лежит на США, которые стараются всячески расшатать ситуацию внутри нашего государства и бьют по больному месту», — подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что если бы он сам был спортсменом, то никогда бы не принял участие ни в каких соревнованиях без флага своей страны. Спортсмены всех стран должны понимать, что они тоже могут когда-то столкнуться с предвзятой политикой WADA, поэтому им необходимо объединиться и выступить против несправедливого решения в отношении российских спортсменов, считает Кадыров.

«Если бы я был спортсменом и если нет возможности поднять флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований», — заявил чеченский лидер.