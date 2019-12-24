Рим, , 15:11 — REGNUM Бюджет Италии на 2020 год был принят с серьезными нарушениями, заявили во вторник, 24 декабря, представители оппозиционных правоцентристских фракций.

Коалиционное правительство, сформированное популистами, либералами и партией Маттео Ренци, так долго согласовывало проект бюджета между собой, что на обсуждение его в парламенте фактически не осталось времени, отметили оппозиционеры.

За основу проект бюджета был принят 23 декабря, а в целом — уже в ночь с 23 на 24 декабря.

Ранее итальянские оппозиционеры выразили намерение оспорить проект бюджета (как формальные, так и содержательные его аспекты) в Конституционном суде страны.

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